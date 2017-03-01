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Курский «Политех» дома заработал 4 очка

Вчера, 11:35
Курский «Политех» дома заработал 4 очка
Курский «Политех» дома заработал 4 очка. По итогам 15-го тура Чемпионата России Высшей лиги «А» наши волейболистки одержали одну победу над соперницами из Нижнего Новгорода со счетом 3:0. Во второй игре курянки уступили в упорной борьбе 2:3. Заработанные баллы упрочили положение нашего клуба на третьем месте турнирной таблицы. В середине апреля курянок ожидают непростые выездные игры с волейболистками липецкого «Индезита», которые в минувшие выходные буквально разгромили лидера чемпионата - череповецкую «Северянку». Ну а финишировать в сезоне 2016-2017 годов «ЮЗГУ-Политех» будет 22-23 апреля домашними играми с новосибирским «Олимпом».

 

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