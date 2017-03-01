Соседка украла у пожилой курянки 50 тысяч со сберкнижки

О пропаже 50 тысяч рублей со счета сообщила в правоохранительные органы 83-летняя курянка. Выяснилось, что за пожилой пенсионеркой ухаживала соседка. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, женщина забрала из дома ее сберегательную книжку и сняла с нее всю имеющуюся наличность. Стражам порядка удалось быстро проследить движение денежных средств, установить получателя и место снятия наличных. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенного злоумышленница уже успела потратить. За преступление ей могут назначить до 2 лет лишения свободы.