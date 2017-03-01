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«Ханой», работающий в Курской области, откроет фирменные магазины

Вчера, 14:09
«Ханой», работающий в Курской области, откроет фирменные магазины
«Ханой», занимающийся пошивом одежды в Железногорском районе, расширит производство и откроет фирменные магазины. Такие планы российско-вьетнамского предприятия отражены в протоколе к новому соглашению, подписанному руководством компании и Курской области.  В 2017 году предприятие планирует вложить в развитие фабрики по пошиву одежды до 15 миллионов рублей и открыть интернет-магазин. Директор фирмы Илона Беляева пояснила, что сейчас они работают над узнаваемостью бренда и рынком сбыта. В ближайшее время планируется открытие фирменных магазинов в Курске и Железногорске.
Напомним, в 2016-м российско-вьетнамское предприятие помимо пуховиков начало шить женские платья.

 

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