«Ханой», работающий в Курской области, откроет фирменные магазины

«Ханой», занимающийся пошивом одежды в Железногорском районе, расширит производство и откроет фирменные магазины. Такие планы российско-вьетнамского предприятия отражены в протоколе к новому соглашению, подписанному руководством компании и Курской области. В 2017 году предприятие планирует вложить в развитие фабрики по пошиву одежды до 15 миллионов рублей и открыть интернет-магазин. Директор фирмы Илона Беляева пояснила, что сейчас они работают над узнаваемостью бренда и рынком сбыта. В ближайшее время планируется открытие фирменных магазинов в Курске и Железногорске.

Напомним, в 2016-м российско-вьетнамское предприятие помимо пуховиков начало шить женские платья.



