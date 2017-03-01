Курский «Авангард» возвращается домой с турецких сборов

Курский «Авангард» провел в турецкой Анталье последний контрольный матч зарубежных сборов, в котором одолел лидера зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона «Зенит-Ижевск» со счетом 2:0. Сегодня футбольная команда Соловьиного края возвращается домой. 9 апреля подопечные Игоря Беляева стартуют в весенней части сезона в зоне «Центр» второго дивизиона гостевым матчем против «Орла». Напомним, на зимний перерыв «Авангард» ушел, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата.