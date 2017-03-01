Курский драмтеатр покажет на международном фестивале «Обыкновенную историю»

В эти дни в Саранске проводится Международный фестиваль «Соотечественники». В нем участвуют театры из России, Белоруссии, Казахстана, Израиля и Дании. Зрителям представят лучшие спектакли со всего мира. Откроет фестиваль курский драмтеатр имени Пушкина. Наши актеры представят спектакль «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова в постановке Юрия Бурэ. Фестиваль «Соотечественники» проводится с 2006 года. За это время участниками культурного праздника стали более 60 коллективов многих регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.