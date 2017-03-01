поиск по сайту
 

Курский драмтеатр покажет на международном фестивале «Обыкновенную историю»

Вчера, 16:10
Курский драмтеатр покажет на международном фестивале «Обыкновенную историю»
В эти дни в Саранске проводится Международный фестиваль «Соотечественники». В нем участвуют театры из России, Белоруссии, Казахстана, Израиля и Дании. Зрителям представят лучшие спектакли  со всего мира. Откроет фестиваль курский драмтеатр имени Пушкина. Наши актеры представят спектакль «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова в постановке Юрия Бурэ. Фестиваль «Соотечественники» проводится с 2006 года. За это время участниками культурного праздника стали более 60 коллективов многих регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама