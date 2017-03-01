МРСК Центра в связи с непогодой мобилизовала силы и средства в регионах ЦФО

В связи с резким ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер) решением руководителя Штаба МРСК Центра, первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» Александра Пилюгина во всех филиалах компании введен режим повышенной готовности (РПГ).

В каждом из филиалов (осуществляют свою деятельность в 11 субъектах Центрального федерального округа) созданы оперативные штабы, которые возглавили их руководители. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, прекращено либо минимизировано проведение плановых ремонтных работ. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, МЭС Центра, ФСК ЕЭС, территориальными электросетевыми организациями.

В настоящее время энергетики предпринимают комплекс превентивных мер, направленных на предотвращение негативных последствий разгула стихии. На круглосуточном дежурстве находятся 540 оперативно-выездных бригад, к проведению аварийно-восстановительных работ готовы 90 ремонтных бригад повышенной мобильности в составе 530 человек и 166 единиц техники. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений на территории Общества могут быть привлечены собственные силы - 1647 бригад, 8378 человек, 3200 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций.

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).