"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в "Часе независимой музыки” Алексея Иванова прозвучит компиляция «Post-Punk-19».

1. Monopol - Anarchie (Weltweit’1982)

2. Drowning Craze – Heat (Heat 7''’1982)

3. Shoes for Industry - Jerusalem (Talk Like a Whelk’1980)

4. Dyslexic Artsehcro - Nowhere To Run (Tomorrow Might Look Better In Someone Else's Eyes '87)

5. Nützliche Idioten - Laßt Blumen sprechen (Gemeinsam Schaffen Wirs’1981)

6. Bonemen of Barumba - Government Money (Bonemen of Barumba 10''’1981)

7. Jungle Nausea – Sympathy (va - Subnormal Girls 1979-83)

8. Men 2nd - The Twin mind (Transition 7''’1983)

9. Alle Tiders Duster - Regjeringsforsamlinge (Rødt Lys’1982)

10. Fourwaycross - Apologize (Fill The Sky)’1986)

11. Organized Pleasure - Ah! (Ah! 7''’1981)

12. David Byrne - Big Business (Dance Mix) (3 Big Songs (EP)’1981)

13. One Life -The Crowning (Extended Version) (The Crowning 12''’1988)

14. State Of Art – Scoop 'N' Loop (Dancefloor Statements 1981-1982)

15. Urang Otan - Side Panic (Urang Otan’1981)

16. Vice - See! (Vice 12''’1982)

17. Crawling Chaos - Mummy's Tummy (Homunculus Equinox’1981)

18. The Mothmen - Factory / Teapoint / Factory (Pay Attention!’1981)

19. Cosmic Overdose - Moderna Dadaister (Dada-Koko'1980)

20. Chow Chow - Hide And Smile (Hide (MiniLP)’1984)

21. Adult Fantasies - Give That Dog A Bone (8 Neo-Pathetic Scenes’1988)

22. Foreign Press - Behind the Glass (Downpour 7"’1979)

23. Native Tongue - Blame It On Gravity (Yowl’1983)

24. Body & The Buildings - Nothing's Real (Odds And Ends 12''’1984)

25. No Corridor - Soft Targets (Chiaroscuro (EP)’1986)

26. 4"Be 2" – Bitch (All Of The Lad's’1979)