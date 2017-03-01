На лечение алкоголиков и наркоманов из бюджета Курска выделили 4 миллиона. С начала года уже выдали 38 сертификатов, в том числе шесть — на прохождение социальной реабилитации от наркотической зависимости. На лечение и социальную реабилитацию 30 человек израсходовано более миллиона рублей, пояснили в городском комитете соцзащиты. Напомним, проект «Преодоление» реализуется в Курске не первый год. В 2016-м выдали 146 сертификатов на лечение алкоголизма. Правда, воспользовались ими не все получившие – курс социально-медицинской помощи прошли 134 человека. На избавление от наркозавимости выдали 11 сертификатов, ими воспользовались только 9 курян. Подчеркивается, что пятеро уже трудоустроились, а трое продолжают курс социальной реабилитации за свой счет.

По вопросу получения сертификата на предоставление социальной поддержки горожане могут обратиться в комитет социальной защиты населения Курска по адресу: улица Пигорёва, 2Д, телефон для справок (4712) 32-54-79.