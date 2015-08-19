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На учет поставили 55 наркоманов

Вчера, 08:10
На учет поставили 55 наркоманов
В Курске зарегистрировано 1587 наркоманов. По информации заместителя главврача областной наркологической больницы Игоря Романова, по сравнению с 2015 годом цифра сократилась на 17%. Впервые на учет поставлено 55 человек. Среди наркозависимых преобладают люди от 20 до 40 лет. Среди впервые выявленных потребителей наркотиков молодежь до 20 лет составляет чуть меньше 15%. Почти 8% всех зарегистрированных потребителей наркотиков не достигли 20-летнего возраста. В минувшем году с диспансерного наблюдения сняли 255 больных наркоманией и 211 потребителей наркотиков.

 

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