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В Курске злостному алиментщику назначили 7 месяцев исправработ

Вчера, 08:11
В Курске злостному алиментщику назначили 7 месяцев исправработ
406 тысяч рублей задолжал собственному ребенку курянин. Он долго не платил алименты на содержание своей дочери, нигде не работал и не пытался устроиться. Как сообщили судебные приставы, нерадивого отца приговорили к административному аресту на 10 суток в спецприемнике УМВД. Их мужчина отсидел, однако на путь исправления так и не встал. Тогда на курянина завели уголовное дело за неуплату алиментов. Суд приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

 

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