В Курске злостному алиментщику назначили 7 месяцев исправработ

406 тысяч рублей задолжал собственному ребенку курянин. Он долго не платил алименты на содержание своей дочери, нигде не работал и не пытался устроиться. Как сообщили судебные приставы, нерадивого отца приговорили к административному аресту на 10 суток в спецприемнике УМВД. Их мужчина отсидел, однако на путь исправления так и не встал. Тогда на курянина завели уголовное дело за неуплату алиментов. Суд приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.