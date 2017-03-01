Благодаря Сбербанку предприниматели стали получать электронную подпись за пять минут

Теперь предприниматели могут получить в Сбербанке квалифицированную электронную подпись онлайн – в течение пяти минут. Такая подпись позволяет бизнесменам совершать целый ряд необходимых операций удалённо. Услуга доступна пользователям интернет-банка для бизнеса Сбербанка.

«Мы постоянно стараемся упрощать жизнь для предпринимателей, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы усовершенствовали очередной сервис для корпоративных клиентов, что позволит им существенно сэкономить время на получении электронной подписи. Можно смело говорить, что аналогов по скорости и простоте предоставления этой услуги на рынке нет».

Обновлённый сервис является частью системы электронного документооборота E-Invoicing.

«Около 300 тысяч предпринимателей активно используют электронный документооборот в интернет-банке Сбербанка, — отметил Сергей Вершков, руководитель ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», разработчика проекта E-Invoicing. — Мы сделали важный для предпринимателей сервис ещё более быстрым и комфортным. Теперь наши клиенты получают квалифицированную электронную подпись не через 24 часа, как было совсем недавно, а за пять минут».

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, визит в отделение Сбербанка не требуется. Достаточно прикрепить к заявлению на выдачу электронной подписи скан-копию паспорта, указать номер СНИЛС и отправить заявление в банк. Ранее было нужно дополнительно прикреплять к заявлению скан-копию СНИЛС. На данный момент услуга доступна для юридических лиц, банк активно работает над тем, чтобы в ближайшее время предложить ее также ИП.

Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк к системе электронного документооборота E-Invoicing на 1 марта 2017 года подключено свыше 20 тысяч клиентов, что на 11 тысяч клиентов больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.



