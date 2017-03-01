На курских дорогах за день пострадали два пешехода

28 марта на дорогах Курской области пострадали два пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в Октябрьском районе около 10 утра. 21-летний водитель «Рено Дастер» допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с ранениями доставили в Октябрьскую ЦРБ.

Около 13 часов под колеса "Гранты" попала 68-летняя пенсионерка. Это произошло на улице Верхняя Луговая Курска. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.



