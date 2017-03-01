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На курских дорогах за день пострадали два пешехода

Вчера, 11:48
На курских дорогах за день пострадали два пешехода
28 марта на дорогах Курской области пострадали два пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в Октябрьском районе около 10 утра.  21-летний водитель «Рено Дастер» допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с ранениями доставили в Октябрьскую ЦРБ.
Около 13 часов под колеса "Гранты" попала 68-летняя пенсионерка. Это произошло на улице Верхняя Луговая Курска. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. 

 

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