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В Курске в перевернувшейся машине погибла женщина

Вчера, 12:01
В Курске в перевернувшейся машине погибла женщина
Сегодня ночью в Курске произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 35-летняя женщина, передвигаясь на автомобиле «Рено», не справилась с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. Автомобилистка погибла. Как сообщили в пресс-службе МЧС, это случилось примерно в 0.25 на улице 50 лет Октября, по данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, иномарка ехала по федеральной трассе М2 «Крым».
Информация уточняется.
Добавим, что еще одна подобная авария произошла часом ранее в Советском районе. Водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадала 37-летняя пассажирка «Шевроле», ее с травмами  доставили в ближайшую райбольницу.

 

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