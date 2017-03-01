В Курске в перевернувшейся машине погибла женщина

Сегодня ночью в Курске произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 35-летняя женщина, передвигаясь на автомобиле «Рено», не справилась с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. Автомобилистка погибла. Как сообщили в пресс-службе МЧС, это случилось примерно в 0.25 на улице 50 лет Октября, по данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, иномарка ехала по федеральной трассе М2 «Крым».

Информация уточняется.

Добавим, что еще одна подобная авария произошла часом ранее в Советском районе. Водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадала 37-летняя пассажирка «Шевроле», ее с травмами доставили в ближайшую райбольницу.