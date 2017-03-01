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В Курске управляющую компанию оштрафовали за недогрев воды

Вчера, 12:18
В Курске управляющую компанию оштрафовали за недогрев воды
В Курске управляющую компанию оштрафовали за недогрев воды. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в мае прошлого года в санитарное ведомство пожаловался житель дома №41б по улице Заводская. Его не устраивала низкая температура горячей воды. Экcперты определили, что действительно температура горячей воды из крана на 10-11 градусов ниже нормы. Так на организацию, обслуживающую дом, а это ООО «Городская Управляющая Компания № 2», составили дело об  административном нарушении, за него полагался штраф. Управляющая компания с этим не согласилась и обратилась в Промышленный районный суд Курска, а затем, не согласившись с вынесенным там решением, в Курский областной суд. «Городская Управляющая Компания № 2» требовала отменить решение Роспотребнадзора. Однако и областном суде посчитали, что требование Роспотребнадзора является законным и обоснованным, поэтому оставили жалобу без удовлетворения. Правда, в ходе судебных разбирательств сумму штрафа снизили до 20 тысяч рублей. 

 

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