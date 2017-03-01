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Торговый представитель за присвоение отправится на обязательные работы

Вчера, 12:31
Торговый представитель за присвоение отправится на обязательные работы
На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Курска, который попался на присвоении вверенных ему денег. Как рассказали в прокуратуре, с 2014 года мужчина работал торговым представителем коммерческой организации. В его обязанности входило осуществление сбора денег за поставленный товар. Одним из получателей являлась индивидуальный предприниматель. Получая заказ, женщина всегда полностью оплачивала его торговому представителю. Нуждаясь в деньгах, мужчина решил присвоить часть полученных от коммерсанта денег. Для этого он исправлял платежные документы,  значительно занижая суммы, а разницу забирал себе. Таким образом за четыре месяца он похитил более 70 тысяч рублей. Однако эта схема довольно быстро вскрылась. Суд признал курянина виновным и приговорил его к 160 часам обязательных работ.

 

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