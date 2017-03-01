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Во Льговском районе пьяный автоугонщик погиб в ДТП на похищенной машине

Вчера, 12:58
Во Льговском районе пьяный автоугонщик погиб в ДТП на похищенной машине
В полицию Льговского района поступило сообщение от местного жителя о пропаже автомобиля «Дэу Матиз». По его словам, направляясь в районный центр, он взял неизвестного попутчика. В дороге мужчина заехал к знакомому, оставив в замке зажигания ключи. Когда он вышел на улицу, то на месте уже не было ни нового знакомого, ни автомобиля. В это же время в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на трассе Курск-Рыльск, в котором пострадал неизвестный водитель. Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что разбитый автомобиль числится в угоне. Водителя доставили в больницу, где он скончался на следующий день.По предварительным данным, пьяный угонщик не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина не подлежит восстановлению, однако иск о возмещении материального ущерба уже подавать не на кого. 

 

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