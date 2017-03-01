поиск по сайту
 

Обидеть художника может каждый: бухгалтер перечислила со счетов Союза художников своей родне 10 миллионов

Вчера, 14:06
Обидеть художника может каждый: бухгалтер перечислила со счетов Союза художников своей родне 10 миллионов
В Курске полиция расследует уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что бухгалтер местного отделения Союза художников России причастна к присвоению денег в особо крупном размере. По информации УМВД, в течение двух лет женщина без уведомления директора организации по фиктивным основаниям перечислила своим родственникам со счетов Художественного фонда более 10 миллионов рублей. Банковские карты, на которые приходили деньги, они потом отдавали подозреваемой. Изначально эти суммы предназначались художникам за оказанные услуги. В результате Курскому отделению Союза художников причинен значительный ущерб.
Уголовное дело в отношении бухгалтера находится в производстве. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама