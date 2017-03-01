Обидеть художника может каждый: бухгалтер перечислила со счетов Союза художников своей родне 10 миллионов

В Курске полиция расследует уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что бухгалтер местного отделения Союза художников России причастна к присвоению денег в особо крупном размере. По информации УМВД, в течение двух лет женщина без уведомления директора организации по фиктивным основаниям перечислила своим родственникам со счетов Художественного фонда более 10 миллионов рублей. Банковские карты, на которые приходили деньги, они потом отдавали подозреваемой. Изначально эти суммы предназначались художникам за оказанные услуги. В результате Курскому отделению Союза художников причинен значительный ущерб.

Уголовное дело в отношении бухгалтера находится в производстве.



