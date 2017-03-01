В Мосгорсуде слушается дело о мошенничестве бизнесмена Рудникова

По сообщениям ИА InterRight, совладелец умирающего проекта первого национального поисковика «Спутник» бизнесмен Вячеслав Рудников рискует надолго осесть в тюрьме, если Мосгорсуд признает обоснованными претензии к нему со стороны совладельца ООО «КС-ТРАСТ», нигерийского бизнесмена Рилвана Бамбгалы. Последний обвиняет находящегося под подпиской о невыезде Рудникова в мошенничестве в особо крупных размерах.

Гражданин России и Нигерии Р. Бамбгала, вложив десятки миллионов долларов в организацию многопрофильного бизнеса в российской столице, столкнулся с недобросовестным поведением со стороны своего партнера в лице Вячеслава Рудникова. В распоряжении редакции находится письмо бизнесмена к зарубежному партнеру, в котором он угрожает нигерийцу тюрьмой, если тот не пойдет на его требования. Цитируем:

«Ты вообще в состоянии понять - ЧТО я тебе предлагаю?

Я предлагаю СПАСТИ тебя от тюрьмы и еще ВЫПЛАТИТЬ тебе 3,1 млн. дол.

Я предлагал 2,75. Потом добавил 0,25 если все сделать быстро и избежать дополнительных трат на юристов, ошибся БАНАЛЬНО АРИФМЕТИЧЕСКИ на 100 тысяч, но ОСТАВИЛ в своем предложении. Я вообще тебе ничего не должен, я тебе уже говорил. Можешь своими акциями распоряжаться как тебе будет угодно.

То, что я тебе предлагаю - это НЕ СТОИМОСТЬ твоих активов, я по этому вопросу тебе ранее подробно отписался, и это - не раздел бизнеса поскольку де факто это не бизнес, многое просто разрушено. Это- РАЦИОНАЛЬНОЕ решение в сложившихсяРЕАЛЬНЫХ обстоятельствах просто чтобы разойтись с минимальными потерями для обоих и не доводить дело до крайности - до тюрьмы, от которой ты находишься буквально в полшаге.

Ты о****л еще торговаться?!

Или 3,1 или ничего.

Если ты отказываешься - не кусай потом локти. Я найду, куда потратить эти деньги, но к тебе они не попадут точно.

Жду твоего решения до завтра.

Потом ничего развернуть будет НЕВОЗМОЖНО.

Мне все эти разговоры надоели, буду действовать.»

Бамбгала, впрочем, не пошел на шантаж, уехал в Нигерию и инициировал уголовное преследование бывшего партнера.

Рудников столкнулся с очередной неудачей в своих бизнес-амбициях. Как тут не вспомнить, что его компьютерный бренд «Спутник» упал на взлете, проект фермы «Русская деревня» поражал своей амбициозностью, но на выходе провалился, а в кандидаты в губернаторы Брянской области предпринимателя не взяли из-а поддельных подписных листов. Можно вспомнить много чего, но один факт неизменен — во всех своих бедах Вячеслав Рудников винит исключительно бизнес-партнеров, каждому из которых должен денег.