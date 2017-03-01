В Курской области проводятся военные учения с комплексами «Точка-У»

В Курской области развернули ракетные комплексы «Точка-У». На полигоне «Постоялые дворы» расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Западного военного округа учатся наносить удары по объектам условного противника. Тренировка продлится три дня. Военнослужащие выполнят задачи по нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам и стратегически важным объектам материально-технического обеспечения. В учениях участвуют более 300 военных, 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Напомним, дальность стрельбы комплекса «Точка-У» - 120 километров. Точность такова, что для уничтожения, к примеру, батареи «Градов» достаточно двух ракет. Четыре ракеты уничтожают аэродром со всей техникой на площади 100 гектаров.