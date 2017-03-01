поиск по сайту
 

В Курской области проводятся военные учения с комплексами «Точка-У»

Вчера, 17:03
В Курской области проводятся военные учения с комплексами «Точка-У»
В Курской области развернули ракетные комплексы «Точка-У». На полигоне «Постоялые дворы» расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Западного военного округа учатся наносить удары по объектам условного противника. Тренировка продлится три дня. Военнослужащие выполнят задачи по нанесению условных одиночных и групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам и стратегически важным объектам материально-технического обеспечения. В учениях участвуют более 300 военных, 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. 
Напомним, дальность стрельбы комплекса «Точка-У» - 120 километров. Точность такова, что для уничтожения, к примеру, батареи «Градов» достаточно двух ракет. Четыре ракеты уничтожают аэродром со всей техникой на площади 100 гектаров.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама