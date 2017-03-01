Курская область в пятерке лидеров страны по сдаче норм ГТО

В Общественной палате назвали самые активные и самые отстающие регионы по внедрению ГТО. Курский регион занял четвертое место. Соловьиный края разделил его с Ярославской, Архангельской, Ростовской областями и Чеченской республикой. Лидерами рейтинга стали Псковская, Рязанская и Омская области. Среди критериев рейтинга специалисты выделили обеспеченность регионов центрами тестирования ГТО, эффективность по количеству финансовых вложений. Аутсайдерами списка стали Калининградская и Орловская области, Алтай, Карачаево-Черкесия и Адыгея.



