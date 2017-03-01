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Курская область в пятерке лидеров страны по сдаче норм ГТО

Вчера, 08:13
Курская область в пятерке лидеров страны по сдаче норм ГТО
В Общественной палате назвали самые активные и самые отстающие регионы по внедрению ГТО. Курский регион занял четвертое место. Соловьиный края разделил его с  Ярославской, Архангельской, Ростовской областями и Чеченской республикой. Лидерами рейтинга стали Псковская, Рязанская и Омская области. Среди критериев рейтинга специалисты выделили обеспеченность регионов центрами тестирования ГТО, эффективность по количеству финансовых вложений. Аутсайдерами списка стали Калининградская и Орловская области, Алтай, Карачаево-Черкесия и Адыгея.

 

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