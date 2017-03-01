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В Курске посадят 2,5 тысячи деревьев

Вчера, 08:14
В Курске посадят 2,5 тысячи деревьев
Сегодня и завтра в Курске – очередные «санитарные дни». Череда городских субботников завершится 28 апреля. К этому времени планируется высадить около 2,5 тысяч деревьев и кустарников. Как уточнили в городском комитете экологической безопасности и природопользования, озеленением займутся на по проспекте Дериглазова, в скверах Героев 16-й воздушной армии, Северо-запада и других. Одновременно засохшие и не пережившие зиму насаждения заменят на новые на проспектах Победы, Клыкова, улицах 50 лет Октября,  Бойцов 9-й дивизии. Коллективы детских садов и школ высадят около тысячи деревцов на своих территориях и прилегающих к ним улицах. Мэрия призывает присоединиться к наведению порядка всех горожан. 

 

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