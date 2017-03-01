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Власти назвали самые проблемные маршруты с нелегальными перевозчиками

Вчера, 08:16
Власти назвали самые проблемные маршруты с нелегальными перевозчиками
Курские власти продолжают борьбу с нелегальными перевозчиками. Как рассказал председатель регионального комитета промышленности, транспорта и связи Сергей Шаталов, регулярные и внеплановые рейды - пока самая эффективная мера борьбы с нарушителями. В 2016-м во время таких проверок составлено 183 административных материала. В основном нарушения касались правил перевозки людей и грузов без технического средства контроля, требований, предъявляемых к легковым такси, а также неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Наиболее сложная ситуация складывалась по направлениям «Курск – Курчатов», «Курск – Полевая», «Курск – Золотухино», «Курск – Кшень – Касторное». 

 

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