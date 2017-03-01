Работодателей заставили официально трудоустроить около 20 тысяч курян

Около 20 тысяч работников, находящихся в неформальных трудовых отношениях, насчитывалось в Курской области в 2016-м. Как пояснили в региональном комитете по труду и занятости населения, с большинством из них уже заключили официальные трудовые договоры. Уже в этом году сотне работодателей рекомендовали повысить зарплату до прожиточного минимума. Так в бюджет Пенсионного фонда дополнительно поступило почти 5 млн рублей. Также Госинспекция труда проверила компании и предприятия, где зарплаты ниже МРОТ, после чего 528 работников получили доплату до размера прожиточного минимума.

Курян призывают сообщать о нарушениях трудового законодательства. Телефон горячей линии в комитете по труду и занятости населения области - 34-40-45, в Государственной инспекции труда - 52-98-23, управлении Федеральной налоговой службы по Курской области - 56-02-17, отделении Пенсионного фонда РФ по Курской области - 70-00-93, Курском региональном отделении Фонда социального страхования РФ - 56-16-57.