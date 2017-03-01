поиск по сайту
 

Курский сахарный завод оштрафован за гибель рыбы

Вчера, 08:17
Курский сахарный завод оштрафован за гибель рыбы
Курский сахарный завод оштрафован за гибель рыбы. Об экологическом бедствии в реке Тускарь около села Букреевка Курского района сообщили рыболовы. Местное управление Росприроднадзора нашло виновника. Как сообщил порталу «Курск сегодня» директор областного департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников, причиной гибели рыбы стала производственная деятельность ООО «КурскСахарПром» в поселке Солнечный Золотухинского района. За допущенные нарушения действующего природоохранного и водного законодательства должностные лица и юридическое лицо предприятия привлекут к административной ответственности.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама