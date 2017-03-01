Курский сахарный завод оштрафован за гибель рыбы. Об экологическом бедствии в реке Тускарь около села Букреевка Курского района сообщили рыболовы. Местное управление Росприроднадзора нашло виновника. Как сообщил порталу «Курск сегодня» директор областного департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников, причиной гибели рыбы стала производственная деятельность ООО «КурскСахарПром» в поселке Солнечный Золотухинского района. За допущенные нарушения действующего природоохранного и водного законодательства должностные лица и юридическое лицо предприятия привлекут к административной ответственности.