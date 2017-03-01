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Жители дома на Кулакова добиваются ускорения проведения капремонта

Вчера, 08:18
Жители дома на Кулакова добиваются ускорения проведения капремонта
В пятиэтажке на Кулакова, 25 протекает крыша, случаются замыкания электричества, в квартирах и лестничных пролётах плесень, стены трескаются. Однако капитальный ремонт запланирован только на 2020-2022 годы. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию, но та ссылалась на отсутствие денег из-за должников. «Люди, которые оплачивают капитальный ремонт, не должны страдать от своих соседей, которые этого не делают. У фонда капитального ремонта есть возможность обратиться в суд на тех неплательщиков, которые живут по соседству», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев. Он пообещал помочь жильцам провести собрание дома и обратиться в Госжилинспекцию. «Далее мы придем сюда с комиссией, чтобы перенести сроки ремонта на более раннее время. В первую очередь людям нужно написать протокол собрания, от которого дальше будем отталкиваться», - пояснил Баев. Он добавил, что нужно проводить ежегодные обследования жилищного фонда города, чтобы проблемные дома ремонтировали своевременно.

 

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