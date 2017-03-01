Жители дома на Кулакова добиваются ускорения проведения капремонта

В пятиэтажке на Кулакова, 25 протекает крыша, случаются замыкания электричества, в квартирах и лестничных пролётах плесень, стены трескаются. Однако капитальный ремонт запланирован только на 2020-2022 годы. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию, но та ссылалась на отсутствие денег из-за должников. «Люди, которые оплачивают капитальный ремонт, не должны страдать от своих соседей, которые этого не делают. У фонда капитального ремонта есть возможность обратиться в суд на тех неплательщиков, которые живут по соседству», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Баев. Он пообещал помочь жильцам провести собрание дома и обратиться в Госжилинспекцию. «Далее мы придем сюда с комиссией, чтобы перенести сроки ремонта на более раннее время. В первую очередь людям нужно написать протокол собрания, от которого дальше будем отталкиваться», - пояснил Баев. Он добавил, что нужно проводить ежегодные обследования жилищного фонда города, чтобы проблемные дома ремонтировали своевременно.



