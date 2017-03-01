Жители Татарстана отдают предпочтение картам вместо наличного расчета

В татарстанском городе Зеленодольск местные жители постепенно отказываются от наличности и переходят на расчеты с помощью карт.

По итогам на март текущего года, в Зеленодольске выпущено 14,8 тысячи многофункциональных «Карт жителя Татарстана», с помощью которых можно пользоваться различными государственными услугами, оплачивать покупки в магазинах, а также получать на них заработные платы, пишет Inkazan.

«В феврале 2017 года руководство «Сбербанка» заявило о том, что оборот наличных денег в городе снизился вдвое за последние 2 года», - говорится в сообщении.

Зеленодольск был выбран для пилотного проекта «Сбербанка», «Ак барс банка» и Mastercard под названием «Безналичный город», запущенного в прошлом году.

В рамках проекта планируется выпустить около 70 тысяч пластиковых карт. Для держателей карточек банки разрабатывают программы лояльности для стимулирования безналичного расчета. Повсеместно в республике в торговых точках, школах, госучреждениях, метро устанавливаются специализированные терминалы для пользователей карт.

По словам руководителя «Сбербанка» Германа Греф, Зеленодольск имеет все шансы стать первым в России населенным пунктом, где полностью откажутся от наличного оборота.

По информации Центробанка, объем безналичных расчетов составил 12,32 триллиона рублей за 2016 год, увеличившись на 3,3 триллиона рублей. Количество безналичных операций составило 13 миллиардов. В России было выпущено почти 255 миллиардов платежных карт, отмечен рост на 4,5 % по сравнению с 2015 годом.

Уточняется, что самой распространенной банковской программой лояльности для пользователей карт является система возврата части денег от суммы покупки – кэшбэк. В среднем по России возврат составляет 1% от суммы покупки.

Другой распространенной тенденцией являются функции депозита с начислением прибыли на остаток средств на карточке.