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Инкассация Центрально-Черноземного банка увеличивает количество спецконтейнеров, которые делают бессмысленными нападения на спецмашины

Вчера, 11:24
Инкассация Центрально-Черноземного банка увеличивает количество спецконтейнеров, которые делают бессмысленными нападения на спецмашины
30 марта 2017 года, г. Воронеж. За минувший год Центрально-Черноземным банком было приобретено более 150 новых спецконтейнеров, которые инкассаторы используют для перевозки денежной наличности и других ценностей. Общее количество устройств на данный момент составляет более 320 штук. Ими оснащены все действующие инкассаторские маршруты.  
Любые попытки несанкционированного вскрытия спецконтейнера приведут к немедленной активации системы окрашивания банкнот несмываемой краской.
- Технологии, которые мы сегодня применяем, делают просто бессмысленным посягательство на перевозимые ценности, - отмечает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Коломыцев. - Сегодня в банке создана комплексная система безопасности средств, доверенных нам клиентами. Все используемые технологии отвечают как российским, так и международным нормам защиты от нападения.  
В 2017 году в Центрально-Черноземном банке также планируется внедрить новую технологию инкассации и доставки денежных средств с использованием DROP-сейфа. Данная технология полностью исключает возможность противоправных действий со стороны третьих лиц.  А внедрение комплексов персонального видеонаблюдения позволит фиксировать происходящее в зоне  работы инкассаторов с последующим архивированием данных. 

 

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