Инкассация Центрально-Черноземного банка увеличивает количество спецконтейнеров, которые делают бессмысленными нападения на спецмашины

30 марта 2017 года, г. Воронеж. За минувший год Центрально-Черноземным банком было приобретено более 150 новых спецконтейнеров, которые инкассаторы используют для перевозки денежной наличности и других ценностей. Общее количество устройств на данный момент составляет более 320 штук. Ими оснащены все действующие инкассаторские маршруты.

Любые попытки несанкционированного вскрытия спецконтейнера приведут к немедленной активации системы окрашивания банкнот несмываемой краской.

- Технологии, которые мы сегодня применяем, делают просто бессмысленным посягательство на перевозимые ценности, - отмечает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Коломыцев. - Сегодня в банке создана комплексная система безопасности средств, доверенных нам клиентами. Все используемые технологии отвечают как российским, так и международным нормам защиты от нападения.

В 2017 году в Центрально-Черноземном банке также планируется внедрить новую технологию инкассации и доставки денежных средств с использованием DROP-сейфа. Данная технология полностью исключает возможность противоправных действий со стороны третьих лиц. А внедрение комплексов персонального видеонаблюдения позволит фиксировать происходящее в зоне работы инкассаторов с последующим архивированием данных.



