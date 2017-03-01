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Куряне смогут улететь в Симферополь с 11 июня

Вчера, 11:44
Куряне смогут улететь в Симферополь с 11 июня
С 11 июня планируется открыть авиарейсы из Курска в Симферополь. Перевозками займется компания «Саратовские авиалинии». Перелеты в Крым будут осуществляться на судне ЯК-42. Вместимость самолета - 120 пассажиров. Рейс - один раз в неделю, по воскресеньям. По предварительной информации, из Курска самолет будет отправляться в 14:30, прибытие в Симферополь - в 16:50. Вылет обратно - в 11:10, прилет в Курск - в 13:30. На сайте авиакомпании указаны цены билетов - от 4700 до 8300 рублей. Вылеты в Крым будут выполняться до 1 октября.

 

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