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Курское «Динамо» возьмет своих болельщиков на полуфинал в Москву

Вчера, 12:03
Курское «Динамо» возьмет своих болельщиков на полуфинал в Москву
Курское «Динамо» организует бесплатный выезд болельщиков на второй матч полуфинальной серии женской Премьер-лиги со столичными одноклубницами. Он состоится в Москве 8 апреля. Начало игры во Дворце спорта «Крылатское» в 18.00. Проезд и вход в спорткомплекс на игру для поклонников женского баскетбола из Курска — бесплатные. Выезд автобуса в субботу, 8 апреля, в 7 утра от СКК на улице Энгельса. Болельщиков предупреждают: необходима предварительная регистрация. Желающим поддержать команду в Москве нужно заполнить электронную анкету болельщика.
Напомним, первая встреча полуфинальной серии состоится в Курске 4 апреля. 

 

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