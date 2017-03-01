Курские пограничники задержали всадника-наркомана из Украины

Вблизи села Попово-Лежачи Глушковского района пограничники задержали гражданина Украины без документов. Мужчина с признаками наркотического опьянения передвигался верхом на лошади. При разбирательстве задержанный добровольно выдал сверток, находящийся в его личных вещах. Как показала экспертиза, в нем находились марихуана и маковая солома. Также задержанный прошел медосвидетельствование, тест показал, что мужчина употреблял растительные наркотики. В отношении задержанного гражданина Украины проводится проверка.



