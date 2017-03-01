С наступлением весны увеличилось число травм на сельхозпредприятиях

Раннее наступление весны в Курской области, активизировавшее подготовку к полевым работам, обернулось увеличением количества несчастных случаев на сельхозпредприятиях. Только за 9 мартовских дней (с 13 по 22) специалисты соцстраха получили уведомления о трех тяжелых травмах.

13 марта в Солнцевском районе во время ремонта техники окалина угодила в глаз 44-летнего тракториста сельхозпредприятия. Уже на следующий день провели операцию по извлечению инородного тела, а в больницу наведался специалист отделения Фонда. На месте выяснилось, что пострадавшему потребуется серия оперативных вмешательств, чтобы максимально снизить негативные последствия травмы. Лечение и дальнейшая реабилитация пациента будут оплачены из бюджета соцстраха.

21 марта на автодороге Курск-Суджа в ДТП попала 31-летняя заведующая складом зерновой компании. У женщины травма позвоночника. Этот случай взят на контроль специалистами Курского отделения ФСС, ведется расследование.

22 марта в Золотухинском районе 34-летний рабочий элеватора упал с 7-метровой высоты. Врачи диагностировали тяжелейшие травмы – переломы свода и основания черепа, а также открытую ЧМТ. В настоящее время специалисты Курского отделения Фонда в составе комиссии также участвуют в расследовании этого ЧП. Личную встречу с пострадавшим пока пришлось отложить по причине его тяжелого состояния.

Сельское хозяйство в Курской области традиционно «собирает урожай» самого большого количества производственных травм. В прошлом году на долю этой отрасли пришлось 47 несчастных случаев, 8 из которых закончились летальным исходом, а 10 тяжелыми увечьями. И предварительные данные первого квартал года текущего пока говорят о том, что ситуация в лучшую сторону не меняется.



