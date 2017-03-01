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Во время масштабного рейда в Курчатовском районе предотвратили 8 преступлений

Вчера, 15:07
Во время масштабного рейда в Курчатовском районе предотвратили 8 преступлений
Полиция провела масштабный рейд в Курчатовском районе. 140 сотрудников отработали оперативную информацию, посетили лиц, состоящих на административном учете, имеющих на хранении оружие. Удалось пресечь 8 преступлений. В частности, два по факту незаконного оборота наркотиков. У одного из местных жителей обнаружили спрятанный обрез охотничьего ружья. Также выявлено почти 100 административных правонарушений, большинство из которых касаются нарушения ПДД. Нанесли визит полицейские и иностранным гражданам, среди них нашли двух нарушителей миграционного законодательства. В УМВД предупредили: подобные рейды будут проводиться регулярно. Место проведения будет зависеть от имеющейся у органов внутренних дел оперативной информации.

 

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