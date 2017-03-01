Куряне не спешат заключать договоры на вывоз мусора

В Курске начали убирать мусорки, которые жители отмечают на сайте kartasvalok.ru. Силами волонтеров ликвидировали свалку на Мирной. Однако жители продолжают по традиции носить туда мусор. По словам общественников, местному населению не хватает контейнеров для сбора отходов. Активисты опасаются, что такая же ситуация может повториться и с другими свалками. В очереди на уборку - мусорка на перекрестке улиц Кати Зеленко и Аристарховой. Так как стихийная свалка образовалась на склоне оврага, по мнению общественников, для её устранения может потребоваться даже альпинистское снаряжение. Кому принадлежит эта территория и кто должен её убирать, власти затруднились ответить. «Сегодня проблема не в том, чтобы убирать все эти стихийные свалки, а в том, чтобы просто организовать сбор мусора. Эта проблема яйца выеденного не стоит. Ведь у нас заключенных договоров на вывоз мусора по многим улицам всего 60%. А остальные ведь куда-то тоже его сносят», - заявил председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Александр Ильин. По его словам, у комитета нет полномочий проводить беседы с жителями о вывозе мусора. Кроме того, он добавил, что вопрос с назначением регионального оператора всё ещё не решён. Пока же волонтерам снова и снова приходится убирать за теми, кто не в состоянии донести мусорный пакет до контейнера.







