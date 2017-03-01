На срочную службу отправятся 1600 курян

С 1 апреля в России стартует весенний призыв. Военный комиссар Курской области Владимир Родионов подчеркнул, что срок службы остаётся по-прежнему 1 год и повышаться не будет. От нашего региона служить отправятся почти 1600 ребят. Он также подчеркнул, что абсолютное большинство юношей охотно идут в армию. Позитивно настроены и родители новобранцев. К тому же отслужившим в армии предоставляются льготы при поступлении в вузы, преференции при поступлении на государственную гражданскую службу, при включении в резерв управленческих кадров и многое другое.