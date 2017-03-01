Уже три курянина собрались в тайгу на проект по выживанию

В Курске объявился третий смельчак, который претендует на участие в телешоу о выживании в тайге. Это 30-летний детский тренер по ушу Юрий Манастырлы. Мужчина вслед за бывшим предпринимателем Павлом Глотовым и сотрудницей регионального центра тестирования норм ГТО Кариной Некрасовой подал заявку на участие в проекте «GAME2: WINTER».Юрий готов отказаться от благ цивилизации на долгие 9 месяцев, чтобы покорить русскую тайгу. Курянин с детства мечтал пожить в лесу в условиях, максимально приближенных к диким. Впрочем, призовой фонд в 100 миллионов рублей, которые разделят между дошедшими до финала, сыграл немалую роль в намерении отправиться на шоу. Напомним, оно стартует 15 июня. 30 человек, которые попадут в проект, будут заброшены в самое сердце тайги. Участники должны построить себе жильё и пережить суровую сибирскую зиму. При этом покинуть проект участник может в любой момент, нажав на «тревожную кнопку».



