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Сегодня в Курске откроют выставку дизайна «ART-подготовка»

Сегодня, 08:11
Сегодня в Курске откроют выставку дизайна «ART-подготовка»
Сегодня в Курске откроют выставку дизайна «ART-подготовка». Она состоится в выставочном зале «Звездный». В выставке примут участие не только профессиональные дизайнеры, но и 12 дебютантов, которые презентуют свои разработки и проекты. В экспозиции представлены самые разнообразные виды и жанры дизайна: графический дизайн, дизайн интерьера, среды, костюма. У зрителей есть возможность ознакомиться с проектами профессиональных дизайнеров, открыть новые имена, узнать о современных тенденциях развития отечественного дизайна. На церемонии открытия выставки Дом моды «Вера Геппа» презентует новую коллекцию женской одежды прет-а-порте сезона «Весна-лето 2017». Начало в 15 часов.

 

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