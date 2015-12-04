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Автовладельцы опасаются некачественного ремонта и срыва сроков с введением натуральной компенсации ОСАГО

Сегодня, 11:18
Автовладельцы опасаются некачественного ремонта и срыва сроков с введением натуральной компенсации ОСАГО
В России скоро вступит новый закон о натуральном возмещении по ОСАГО. То есть автомобили, попавшие в ДТП, будут отправлять на ремонт. На денежные выплаты можно рассчитывать, если машина не подлежит восстановлению, сумма ущерба более 400 тысяч рублей или водитель получил серьезные травмы. Владелец должен будет выбрать станцию техобслуживания из предложенных страховщиком или предложить свою с согласия страховой компании. По правилам, менять детали теперь будут только на новые. Ремонт обязаны провести в течение 30 дней с момента поступления повреждённой машины на станцию. Своим мнением о нововведениях поделились курские автовладельцы. Большинство опасается за качество деталей в автосервисах, предложенных страховщиками. К слову, в законе оговаривается, что гарантия на ремонт – 6 месяцев, на кузовные работы и покраску – 1 год. В противном случае за некачественный ремонт страховщика привлекут к ответственности. Также куряне переживают, что автомобиль может находиться в ремонте до 30 дней. «Есть опасения, что страховщики могут не уложиться в установленные сроки, так как автосервисов, отвечающих требованиям законодательства ограниченное количество», - пояснила юрист Дарья Туркова. Однако нашлись и те, кто уже испытал на себе новую систему возмещения ущерба и остался доволен. Кроме того, по новым правилам, автомобиль не старше 2 лет должен ремонтироваться у автодилера. «При проведении ремонта необходимо опираться на цены, указанные в единой методике определения размера убытка РСА (Российского Союза Автостраховщиков). Но цены у автодилеров превышают их», - добавила Туркова. По её словам, закон ограничивает автовладельца в правах распоряжения собственным имуществом и по факту вынуждает делать ремонт.

 

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