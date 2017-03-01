Молодой сценарист Кирилл Припачкин из Курска стал финалистом Голливудского кинофестиваля. Его короткометражный фильм «Игра» отмечен международным жюри. Премьерный показ состоялся в Великобритании. В перспективе поездка на фестиваль студенческих и дебютных работ «Святая Анна» и международный кинофестиваль в Кракове (Польша). Как сообщает ГТРК «Курск», Кирилл вырос в творческой семье сценаристов, актеров и музыкантов, учился на программиста. Путевку в сферу киноиндустрии курянину подарил молодежный форум «Таврида». На написание сценария короткометражки и съемки ушла буквально неделя.