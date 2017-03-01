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На проспекте Дериглазова "Форд" протаранил три машины

Сегодня, 11:35
На проспекте Дериглазова
Накануне вечером в Курске произошла авария с участием 4 автомобилей. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 20 часов возле дома №17 по проспекту Дериглазова. 28-летний водитель автомобиля «Форд Мондео», двигавшийся в сторону улицы Карла Маркса, столкнулся с попутным ВАЗом 99-й модели, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Затем «Форд» протаранил еще один ВАЗ-21099 и «Лифан». Эти автомобили остановились на "красный" во встречном направлении. Травмы получили 33-летний водитель одной из отечественных легковушек и 24-летняя пассажирка «Лифана», их доставили в 4-ю городскую больницу. В ГИБДД подчеркнули, что водитель автомобиля «Форд Мондео» от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

 

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