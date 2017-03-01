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Под Курском в перевернувшейся «Калине» пострадали три человека, в том числе 5-летняя девочка

Сегодня, 11:43
Под Курском в перевернувшейся «Калине» пострадали три человека, в том числе 5-летняя девочка
Накануне вечером в Хомутовском районе в ДТП пострадали три человека, среди них маленький ребенок. По информации ГИБДД, около 20 часов на 23 км автодороги «Хомутровка-Рыльск-Глушково» 28-летняя автоледи за рулем «Лады Калины» допустила съезд в кювет, машина опрокинулась. Травмы получила женщина-водитель, 30-летний пассажир и 5-летняя девочка. Всех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в Рыльскую ЦРБ.

 

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