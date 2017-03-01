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В День дураков курских автомобилистов проверят на трезвость

Сегодня, 12:00
В День дураков курских автомобилистов проверят на трезвость
В День дураков, 1 апреля, в Курске сотрудники ГИБДД устроят проверку водителей на трезвость. Подобные рейды в выходные дни запланированы и в районах области. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять бдительность. Надо своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя неадекватно и управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Телефоны -102, 36-70-01, 36-70-02. Напомним, за пьяную езду водителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение следует уже уголовная ответственность. 

 

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