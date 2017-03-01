Курян призывают посадить "грядку Жириновского"

С 1 апреля Курское отделение партии ЛДПР начинает реализацию социального проекта «Грядка Жириновского». Жители Соловьиного края могут бесплатно получить наборы семян овощных культур, адаптированных для выращивания на территории нашего региона. В набор входят семена моркови, свеклы, укропа, редиса, петрушки, которых хватит, чтобы засадить грядки на стандартном дачном участке. Осенью участники акции смогут получить не только хороший урожай, но и дополнительные бонусы от ЛДПР. Для этого нужно будет предоставить на конкурс фотографии овощей, выращенных на "грядке Жириновского". Семена можно получить в штаб-квартире ЛДПР по адресу: Курск, ул. Красной Армии, 23А, 2-й этаж, тел. 8-951-323-71-11. Также наборы "Грядка Жириновского" будут распространяться на рынках и улицах Курска. Например, акция по раздаче семян пройдет 1 апреля в 10:00 на рынке "Льговский поворот".