Занятия в новой школе на проспекте Победы начнутся с 3 апреля

В Курске с 3 апреля начнутся занятия в новой школе на проспекте Победы. Это учебное заведение открыли в конце прошлого года. Поначалу предполагалось, что ученики сядут за парты в сентябре 2017-го. Однако до сентября решили не ждать. Как пояснили в мэрии Курска, с начала 4-ой четверти, то есть с 3 апреля, школа № 60 начнет принимать школьников. Учебное заведение, рассчитанное на 792 ученика в одну смену, поначалу заполнят 220 школьников 2-х и 3-х классов. В полную силу, как и предполагалось ранее, школа заработает с 1 сентября. Напомним, в школе №60 имеются 3 спортзала, бассейн, библиотека, актовый зал с кинозалом, столовая, медкомната и стоматологический кабинет, спортплощадка с тренажерами и минифутбольным полем, а также зал хореографии. Новое учебное заведение позволит разгрузить школы №№ 22, 31 и 42.







