В сквере на Студенческой обустроят площадку для выгула собак

Власти Курска ознакомились с ходом работ по благоустройству сквера по улице Студенческая, 28. Здесь еще в прошлом году выложили тротуарной плиткой дорожки, установили детскую площадку, высадили молодые липы и клёны. Планы по дальнейшему благоустройству мэр города Николай Овчаров обсудил с местными жителями. В этом году в сквере необходимо выполнить наружное освещение, установить лавочки и урны, провести дополнительное озеленение - высадить деревья и кустарники, разбить газоны и цветники. Глава горадминистрации поддержал просьбу курян обустроить рядом со сквером площадку для выгула собак.