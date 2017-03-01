Следователи завели уголовное дело, проверив железногорскую школу без водопровода и туалета

Сообщения СМИ о том, что в Веретенинской школе Железногорского района добывают воду из снега, а ученикам приходится бегать в уличный туалет даже в морозы, заинтересовали следователей. После проверки учебного заведения они завели уголовное дело по статье "халатность". По версии следствия, с 2011 по февраль 2017 годов должностные лица из районной администрации и Веретенинской школы ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности. В результате в учебном заведении на протяжении нескольких лет отсутствует водопровод, неотапливаемый туалет находится на улице, что в зимний период может приводить к заболеванию школьников. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные в сложившейся ситуации должностные лица.



