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Следователи завели уголовное дело, проверив железногорскую школу без водопровода и туалета

Вчера, 15:16
Следователи завели уголовное дело, проверив железногорскую школу без водопровода и туалета
Сообщения СМИ о том, что в Веретенинской школе Железногорского района добывают воду из снега, а ученикам приходится бегать в уличный туалет даже в морозы, заинтересовали следователей. После проверки учебного заведения они завели уголовное дело по статье "халатность". По версии следствия, с 2011 по февраль 2017 годов должностные лица из районной администрации и Веретенинской школы ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности. В результате в учебном заведении на протяжении нескольких лет отсутствует водопровод, неотапливаемый туалет находится на улице, что в зимний период может приводить к заболеванию школьников. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и виновные в сложившейся ситуации должностные лица.

  

 

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