Андрей Афонин из Курска проведет второй профессиональный бой

5 апреля в Москве состоится вечер бокса. В рамках этого спортивного мероприятия во второй раз на профессиональном ринге выступит 27-летний тяжеловес Андрей Афонин из Курска, которого считают одним из перспективных российских бойцов. Как сообщает промоутерская компания «Мир бокса», он сразится с соперником из Грузии. Напомним, курянин дебютировал в профессиональном боксе 3 декабря прошлого года, в Москве нокаутировав опытного аргентинца Эмилио Зарате. Теперь Афонину предстоит боксировать с 26-летним Торнике Пуричамиашвили. Грузин провел 9 профессиональных боев, одержав победы в шести из них. Поединок будут носить рейтинговый статус. Формула боя: восемь раундов по три минуты.