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20 жителей Поныровского района отпраздновали новоселье

Вчера, 08:15
20 жителей Поныровского района отпраздновали новоселье
20 жителей Поныровского района отметили новоселье. Ключи им вручили в торжественной обстановке. Церемония началась с жеребьевки. Каждый из новоселов по очереди выбирал конверт. В нем был указан номер дома и квартиры по улице Солнечная. Здесь построено пять новых четырехквартирных домов, вскоре появится и дорога. Всего за последние годы по госпрограмме Курской области ключи от новых квартир в Поныровском районе получили более 100 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

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