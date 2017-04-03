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На дорогах Курска снова появится пластиковая разметка

Вчера, 08:06
На дорогах Курска снова появится пластиковая разметка
В Курске вместе со снегом с дорог сошли и асфальт, и разметка. Если ямы на проезжей части сейчас пытаются заделать, то к нанесению разметки еще не приступали из-за неблагоприятных погодных условий. Как пояснили в мэрии, разметку нанесут, когда воздух будет прогреваться до 15 градусов. Вместо краски горячий пластик, который считается более долговечным, появится на целом ряде улиц. По словам главы горадминистрации Николая Овчарова, нанесенная в прошлом году пластиковая разметка на улицах Ленина и Радищева почти вся сохранилась. В этом году на нее выделили 5 миллионов рублей. Пластиковая дорожная разметка должна появиться на улицах Дзержинского, Энгельса, 50 лет Октября, Кавказская, Пучковка, Карла Маркса и на проспекте Победы.

 

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