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В Медвенке в ДТП пострадали 3 человека, в том числе 12-летняя девочка

Вчера, 11:22
В Медвенке в ДТП пострадали 3 человека, в том числе 12-летняя девочка
1 апреля в поселке Медвенка произошла авария, в которой пострадали 3 человека, в том числе ребёнок. По сообщению Госавтоинспекции, днём на улице Певнева столкнулись 2 легковых автомобиля. «Хёндай», за рулём которого находился 24-летний молодой человек, выезжая на главную дорогу, столкнулся с ВАЗ-2114, под управлением 23-летней женщины. В иномарке никто не пострадал. Травмы получили женщина-водитель отечественной легковушки и её пассажиры – женщина 50 лет и 12-летняя девочка. Их с различными травмами доставили в больницу.

 

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