Курян предупреждают о псевдосотрудниках Пенфонда

Многие сталкивались сами или слышали о том, что по домам ходят люди, представляющиеся якобы сотрудниками пенсионного фонда и назойливо предлагают перевести свои пенсионные накопления. При этом не всегда пришедшие говорят, что их пенсионный фонд имеет статус негосударственного, зато всегда запугивают, что пенсионные накопления могут вообще «сгореть», если гражданин не решится подписать договор о переводе средств. Уверяют, что государство заберет накопления и пустит их на пенсии нынешним пенсионерам.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области поясняет, что ваши пенсионные накопления государство не отберет и не использует на пенсии нынешним пенсионерам. Вне зависимости от того, где ваша накопительная пенсия формируется (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд - НПФ), средства инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.

Помните: если вы решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к этому максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывать документы, как это часто бывает, мимоходом, при оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т.п.

Обращаем внимание, что работники Пенсионного фонда РФ занимаются обслуживанием граждан непосредственно в учреждениях Пенсионного фонда, посещение частных квартир, домов исключено. Если вам стало ясно, что перед вами представитель НПФ, советуем не торопиться с заключением договора. Попросите гостя оставить предлагаемые документы и свой контактный телефон. Внимательно изучите договор, найдите в интернете информацию о результатах деятельности этого НПФ. Документы следует подписывать только в том случае, если вас устроит работа НПФ по инвестированию пенсионных накоплений.

Если что-то в разговоре с незнакомым человеком вызывает у вас сомнение, прекратите общение и звоните в учреждение Пенсионного фонда по месту жительства. Также можно обратиться в Отделение ПФР по телефону горячей линии: (4712) 70-37-71, по телефону доверия: (4712) 51-44-73 или в правоохранительные органы.

Не распространяйте без необходимости свои персональные данные (данные паспорта, адрес, СНИЛС). Не поддавайтесь на уговоры, ответственно относитесь к распоряжению своими пенсионными накоплениями!









Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации

по Курской области